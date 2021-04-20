قوات قمع السجون تقتحم سجن "عوفر" وتجري تدريبات استفزازية

قال نادي الأسير اليوم الثلاثاء، إن حالة توتر شديد تسود أقسام الأسرى في سجن "عوفر"، بعد اقتحام وحدات تابعة لإدارة سجون الاحتلال أحد الأقسام، وإجراء تدريبات استفزازية فيه.

وأوضح النادي إن إدارة سجون الاحتلال مستمرة في تصعيد إجراءاتها القمعية بحقّ الأسرى، وخصوصاً في سجن "عوفر" حيث يتعرضون لهجمة اقتحامات وتفتيش متكررة.

كما لفت ان جلسات الحوار الي تمت على مدار الأشهر الماضية بين الاسرى وإدارة السجن، غالبيتها انتهت بالفشل، أو بوعود كاذبة وغير منصفة.

وحمل النادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن "عوفر"، مؤكداً أن اقتحام قوات قمع الاحتلال غرف الأسرى في شهر رمضان هو امر خطير وانتهاك لحرمة شهر رمضان.

جدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال صعدت من عمليات القمع بحق الاسرى منذ بداية عام 2019، مقارنة مع السنوات التي سبقتها، والتي كانت الأعنف في حينه منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من بين السجون التي تعرض فيها الأسرى لأشد عمليات القمع سجن "عوفر"، حيث أصيب خلالها العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة.