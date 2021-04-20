مقتل الرئيس التشادي بعد يوم من انتخابه رئيسا لولاية سادسة

أفاد الجيش التشادي اليوم الثلاثاء ، بمقتل الرئيس إدريس ديربي إثر إصابته في معركة مع جماعة مسلحة على الخطوط الأمامية.

و قتل ديبي في اليوم التالي لإعلان فوزه لولاية سادسة في الرئاسة.

و في مارس من العام الماضي ، أطلق ديبي حملة للفوز بالرئاسة السادسة ودعا إلى الوحدة بعد حظر احتجاجات المعارضة وتفريقها.

وأعلن الجيش التشادي حالة حداد في البلاد بعد وفاة ديربي وأغلق أيضا الحدود البرية للبلاد، مؤكدا عزمه التحضير للانتخابات الرئاسية ووصفها بـ "الشفافة".

وقال الناطق باسم الجيش الجنرال عظيم بريماندو أغونا في بيان صادر عن تلفزيون تشاد: "رئيس الجمهورية ، إدريس ديبي إيتنو ، لفظ انفاسه الاخيرة و هو يدافع عن وحدة أراضي البلاد وأمنها".