افضل الادعية المستحبة وقت الحر الشديد في رمضان

نقدم لكم اليوم افضل دعاء للحر الشديد في رمضان، حيث شهدت محركات البحث العالمية زيادة عمليات البحث على الدعاء المستحب وقت الحر الشديد، لذلك يحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم دعاء الحر الشديد، آملين ان ينال اعجابكم.

الدعاء المستحب وقت الحر الشديد في رمضان

جاء في الاثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء التالي في حالة الحر الشديد "اللهم أجرني من حر جهنم"...

ردد هذا الدعاء باستمرار حتى يخفف الله عنك حر هذه الايام.

ويعد هذا الدعاء من اكثر الادعية المستحبة في مثل هذه الاوقات لما كان يردده النبي عليه السلام في مثل هذا الوقت من العام وايام الحر الشديد.

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