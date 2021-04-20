محلل اقتصادي يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

كشف المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر عن اسباب تراجع صرف الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي خلال الايام الماضية.

و اوضح ابو قمر بأن ضعف مؤشر الدولار سببه عوائد سندات الخزانة والتضخم، ليهبط لأدنى مستوياته في 6 أسابيع عند 91

و اشار المحلل الى أن التقدم الكبير في تناول اللقاحات في "اسرائيل" وعودة الحياة الاقتصادية مجددا وكذلك السياحة

و قال: "علينا أن نتقبل أن الوضع الطبيعي للدولار خلال الفترة المقبلة سيكون حول مستويات 303"، مشيرا الى ان الابقاء على سعر الفائدة عند 0.1% وإصرار بنك "اسرائيل" على جمع 30 مليار دولار خلال العام الجاري مع إمكانية توسيعها لم يكبح جماح الشيكل.

و تابع المحلل الاقتصادي ابو قمر حديثه قائلا: "اذا ما أرادت إسرائيل إضعاف الشيكل فعليها أخذ خطوات أكثر اقناعا للأسواق والمستثمرين المؤسسين".

يشار الى ان سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيكل الاسرائيلي شهد تراجعا خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ سعر الصرف 3.29 شيقل.