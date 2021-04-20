تردد قناة كراميش الجديد2021 على نايل سات

تردد قناة كراميش 2021 الجديد علي قمر نايل سات من أشهر الترددات الأكثر بحثًا خلال الفترة الحالية بعد تغير القناة لتردداتها.

ويرغب ملايين الأطفال للعثور على تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك 2021.

ويحب أرباب الأُسر بمعرفة هل تم تغير تردد كراميش مِثل أغلب القنوات الفضائية التي قامت بتغير ترددها مع السنة الجديدة.

وتعتبر قناة كراميش إحدى القنوات التي تخصصت للأطفال ولكنها تمكنت أن تتفوق في كسب ثقة أولياء الأمور واطفالنا الصغار، فقد نجحت أن تحقق نسبة مشاهدة تخطت الملايين في كافة أنحاء دول العالم العربي، فهي تحرص على عرض مجموعة من الأغاني والأناشيد والبرامج الترفيهية للطفل والرسوم المتحركة التي يستمتع بها الصغير والكبير.

تردد قناة كراميش الجديد 2021

ونجحت قناة كراميش المخصصة للأطفال بتحقيق نسب مشاهدة كبير في دول العالم العربي من خلال الأناشيد الدينية التي يستمتع بها الطفل والتي تحث على تعلم الأخلاق والقيم، فهي تعرض كل ذلك مجانا بدون توقف أو اشتراك على مدار اليوم، بصوت وصورة فائقة الجودة.

لذا يبحث عن ترددها الكثير من أولياء الأمور ليتمكنوا من ضبطها على أجهزة استقبالهم ليستمتع الأطفال بمحتواها، وتسهيلا عليهم البحث سوف نقوم بعرض التردد من خلال هذا المقال توفيرا للجهد لمتابعينا الكرام.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11515.

الاستقطاب : عمودي.

معامل الترميز : 27500.

يجدر الإشارة أن قناة كراميش تَعد م أشهر القنوات الفضائية المُتخصصة بعرض أناشيد الأطفال، وكانت الانطلاقة الأولي لها علي القمر الاصطناعي النايل سات في الخامس عشر من فبرير للعام الميلادي 2008، ومُنذ هذا الوقت تَعمل القناة جاهدة حتي تمكنت للوصول إلي القمة بإمتلاك شاشتها أكبر عدد من نسب المُشاهدين، وذلك لِما تُقدمه القناة عبر شاشتها الصغير من محتويات طفولية خالية من أي مناظر خارجة أو عادات خاطئة للأطفال.

وتسعى القناة مُنذ الانطلاقة الأولي لها لهدف وحيد ألا وهو أن تُعلم الطفل الآداب العامة والإتسام بالأخلاق عبر الدروس المُستفادة من الأناشيد التي تُعرض علي شاشتها، ويتم بَث قناة كراميش علي قمر النايل سات الإصطناعي بلغة واحدة فقط ألا وهي لغتنا الجميلة اللغة العربية، وفي إطار مواكبة التطورات التكنولوجية قامت إدارة قناة كراميش بإنشاء قناة رسمية لها علي اليوتيوب.