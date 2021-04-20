تحديث: تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021

يشهد تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 بحثًا مكثفًا خلال الايام الحالية خاصة مع بدء شهر رمضان المبارك 2021

ويعتبر الكثير من المسلمين ان قناة ناشونال جيوغرافيك من اهم القنوات المسلية والمفيدة جدًا التي ينصح بمشاهدتها طيلة ايام شهر رمضان.

وبسبب البحث المكثف حول تردد القناة التي تقدم معلومات مهمة عن الحيوانات والاسماك والطبيعة والعلوم والجبال والصحاري وغيرها ضمن افلام وثائقية لذلك ننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم تردد القناة الجديد.

ابرز الأفلام الوثائقية على قناة ناشونال جيوغرافيك :

أولاً: أبو كالبيس: وفي هذا الفيلم يعرض الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.

ثانيًا صنارة الصيد: ويعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.

ثالثًا: عمليات نقل عملاقة: وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

رابعًا: أساطير العالم الجليدي: ويعرض للمشاهدين دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.

خامسًا: أعقد الإصلاحات: ويسجل هذا الفيلم الوثائقي نسبة مشاهدات عالية ، ويدور حول ماهية الحلول التي يتطلبها إصلاح بعض من أكبر الآلات في العالم.

سادسًا: هندسة عبقرية: وعن هذا الفيلم يحاكي كيف أدى قفص طيور إلى بناء ناطحة السحاب تايبيه 101؟ ريتشارد هاموند يثبت الصلة.

سابعًا: أيام عصيبة على كوكب الأرض: ومن خلاله يبث عن اضطرار العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 :

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على نايل سات SD :

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2021 :

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.