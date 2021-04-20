اطباء اتراك يحذرون من سرعة وخطورة فيروس كورونا المتحور

حذر أطباء أتراك اليوم الثلاثاء 20-4-2021 من سرعة تفشي وباء "فيروس كورونا" الأمر الذي ينذر بكارثة في الجمهورية التركية.

وجاء تحذير الاطباء الاتراك عقب تسجيل اصابات بمعدل متوسط يصل الى 60 ألف حالة يوميًا اضافة الى ان تسارع انتشار الفيروس في أوساط الفئات العمرية الصغيرة.

رئيس الجمعية الطبية التركية للرعاية المركزية، البروفسور إسماعيل شانال، أكد أن ما تمر به الجمهورية اليوم من انتشار واسع ليس كالموجة الأولى أو الثانية التي شهدتها في وقت سابق.

واشار شانال إلى أن عدد الاصابات تصاعد بشكل واسع بين فئة الشباب مؤكدًا أن الوضع ينذر بالخطر بالنسبة لوحدات الرعاية المركزة في المستشفيات.

وأضاف: "الخطورة الكبيرة تكمن بأن البلاد تواجه سلالات متحور من كورونا"، لافتاً إلى أنه بدأ إدخال المرضى الأصغر سناً إلى الرعاية المركزة في المستشفيات، وهناك مرضى تتراوح أعمارهم بين 38 و45 عاماً، كما ارتفع عدد المرضى في حالة حرجة خلال الأسابيع الستة الأخيرة. وتابع المسؤول الطبي التركي أن متوسط أعمار الأشخاص الذين عولجوا في وحدات الرعاية المركزة انخفض إلى حوالي 60 بدلاً من 78 بسبب التطعيمات.

وشدد شانال على خطورة الوضع الراهن، قائلاً إنه في الموجة الأولى من التفشي عندما كانت حالات الإصابة بالفيروس نحو 13 ألف حالة يومياً، كان هناك أقل من 2000 مريض في وحدات الرعاية المركزة، ومع ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 33 ألف حالة في الموجة الثانية، ارتفع عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة إلى حوالي 6000، لكن الوضع الآن مختلف، وأجراس الإنذار تدق خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفاً: «هذه أوقات صعبة للغاية بالنسبة للعاملين بالقطاع الصحي».

ولفت إلى أن القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الأسبوع الماضي لم يظهر أنها ستكون كافية للمساعدة في خفض عدد حالات الإصابة، موضحاً أن وحدات العناية المركزة في مستشفيات إسطنبول، بشكل خاص، مكتظة، ومعدل الإشغال فيها «مرتفع للغاية»، داعياً المستشفيات الخاصة إلى تقديم المزيد من الدعم كما فعلت في الموجتين السابقتين من تفشي المرض.