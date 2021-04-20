السعودية: 34 مواطناً اصيبوا بتجلطات بعد اخد لقاح "أسترازينيكا'

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الثلاثاء20/4/2021، أنها تلقت حتى اليوم 34 بلاغاً حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لكورونا.

واشارت هيئة الدواء السعودية إلى أنه "تمت دراسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة، وبناءً عليه تُرجّح الهيئة وجود سبعة حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها».

وأوضحت الهيئة في بيان إلحاقي، أنَّه «حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح أسترازينيكا في أي من هذه الحالات».