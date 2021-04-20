الفنان عماد الفراجين يخرج عن صمته بسبب انتقاد حادة لمسلسل وطن ع وتر 2021

خرج الفنان الكوميدي الفلسطيني عماد فراجين عن صمته بعد الانتقادات التي وجهت اليه كثيرا منذ بداية عرض مسلسل وطن ع وتر 2021

وكان الكثير من الأردنيين طالبوا بوقف عرض مسلسله خاصة بعد الحلقة السادسة التي جاءت بعنوان "شعر بنات" معتبرين ذلك امرًا سيئًا لا يجب ان يتم طرحه على الاعلام.

وقال الفراجين: إن المبالغة مطلوبة بالكوميديا الساخرة ، ومن يريد أن يتحدث عن أمور تخص الناس دون تجميل أو نحس في ناس رح تزعل عليه أن يقوم بذلك، وأحيانا نحكي كي نصلح ونحن نظهر الصورة السيئة كي نريه أنه هو هكذا مش احنا هيك".

وأضاف: "في البعض لا يحب أن يرى نفسه هكذا وهو يجب أن يرى نفسه المثالي والدنيا ليست هكذا، والدنيا ليس كل شيء فيها مثالي ونحن نري الأمور السيئة عشان تصير للأحسن".

وأشار إلى ان الأمور حساسة في الوطن العربي وبوضعي أجمع ولا أفرق، وأبتعد أن أدخل بأمور خاصة فاخترت أن تكون المواضيع اجتماعية عامة، قائلًا: "طالما عارف مجتمعي فأنا عارف خطوطي الحمراء ونعلم حدودنا واحترامنا وفي أمور لازم نناقشها، وعندما لا تريدني أن أناقشها فهذا يدّل على أنه يوجد لديك مشكلة حل مشكلتك وبعدها ارجع لنا".

يشار إلى أن برنامج وطن ع وتر بدأ كمسلسل تلفزيوني فلسطيني عام 2009، حيث اعتمد أسلوب الكوميديا السياسية الساخرة لنقد الواقع الاجتماعي والسياسي بشكل فكاهي وبطريقة انتقادية هزلية وجريئة.