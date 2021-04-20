هل تقلص واشنطن مساعداتها العسكرية لـ"إسرائيل"؟

دعا عدد من السناتور الامريكي، الى تنظيم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الامريكية لكل من الاسرائيليين والفلسطينيين خاصة وأن الشعب الأمريكي لا يريد ان يرى امواله تستخدم في اعمال ضد حقوق الانسان.

جاءت تلك الدعوات خلال عقد مؤتمر "جي ستريت"، وهي جماعة يهودية يسارية أمريكية، ضمت فيه لجنة من المتحدثين تتراوح من قادة الأحزاب الإسرائيلية إلى كبار الديمقراطيين الأمريكيين.

السناتور الأمريكي بيرني ساندرز قال خلال كلمته في المؤتمر: "على واشنطن تنظيم المساعدة العسكرية لإسرائيل، وعلينا ان نكون مستعدين لممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك تقييد المساعدات الأمريكية، ردًا على تحركات من أي من الجانبين تقوض فرص السلام".

وأشار إلى أن "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة تقدم قدراً هائلاً من المساعدات العسكرية لإسرائيل. كما أنها تقدم بعض المساعدات الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين. ومن المناسب تمامًا للولايات المتحدة أن تقول ما يمكن استخدام هذه المساعدة وما لا يجوز استخدامها فيه "

وتابع: "فيما يتعلق بالمساعدة لإسرائيل، في رأيي، فإن الشعب الأمريكي لا يريد أن يرى أن الأموال تستخدم لدعم السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتعامل الشعب الفلسطيني كبشر من الدرجة الثانية".

من جهتها، دعت السناتور الأمريكية إليزابيث وارن إلى تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل في خطابها المسجل مسبقًا في المؤتمر الافتراضي.

وقالت وارن: "إذا كنا جادين في وقف التوسع الاستيطاني ومساعدة الأطراف على إيجاد حل الدولتين، فسيكون من غير المسؤول ألا نأخذ في الحسبان جميع الأدوات المتاحة لنا" وأضافت "أحدها هو منع استخدام المساعدات العسكرية في الأراضي المحتلة من خلال الاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية غير مقيدة، فإننا لا ندفع إسرائيل لتعديل مسارها".

وأضافت: "إذا كنا جادين في وقف التوسع الاستيطاني ومساعدة الأطراف على إيجاد حل الدولتين، فسيكون من غير المسؤول ألا نأخذ في الحسبان جميع الأدوات المتاحة لنا" وأضافت "أحدها هو منع استخدام المساعدات العسكرية في الأراضي المحتلة من خلال الاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية غير مقيدة، فإننا لا ندفع إسرائيل لتعديل مسارها".