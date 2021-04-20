الموجة الحارة تكبد زراعة غزة خسائر فادحة والدجاج أكبر المتضررين

اعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة اليوم الثلاثاء 20/4/2021، ان الأضرار الناتجة عن موجة الحر، التي ضربت قطاع غزة مؤخرا، بتقدر بـ(900.000) شيقل.

وقالت الوزارة، "إن المرتفع الجوي الحالي سبب أضرارا لمعظم مزارع الدواجن (اللاحم، البياض، الحبش) في قطاع غزه".

وكشف رئيس نقابة مربي الدواجن والانتاج الحيواني في قطاع غزة، مروان الحلو حجم الأضرار الناتجة عند مربي الدواجن خلال موجة الحر التي شهدها القطاع خلال هذه الأيام.

وأعلن الحلو أن حجم الأضرار بلغ نحو ثلاثة ملايين شيقل، بشكل أولي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ما تسبب بأضرار لمعظم مزارع الدواجن (اللاحم، البياض، الحبش) في قطاع غزة.