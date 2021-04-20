هل "خالد مقداد" مالك قناة "طيور الجنة" في العناية المكثفة جراء اصابته بكرورنا ؟

كشفت مصادر صحفية أردنية، نقلا عن عائلة الدكتور خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة الشهيرة للأطفال، إنه قد دخل المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد ن موضحاً انه قد تم ادخال مقداد إلى غرفة العناية المكثفة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، التي وصفت بالحرجة.

ولم تعلن عائلة الدكتور خالد مقداد بشكل رسمي عن مرضه، إلا أن الجمهور قد خمن أن يكون مصابًا بفيروس كورونا

يذكر أن الحساب الرسمي لعصومي ووليد (ابنا خالد مقداد)، عبر يوتيوب، قد نشرا فيديو لعائلة المقداد أول يوم رمضان حمل عنوان "أول يوم في رمضان بدون بابا"، ولم يظهر خالد مقداد في الفيديو، سوا بمقطع واحد وهو طريح الفراش ويبدو عليه التعب