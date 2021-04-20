سيناتور أمريكي تطالب بتنحية نتنياهو ..والسبب!

شنت إليزابيث آن وارن السيناتور الديمقراطية الأميركية اليوم الثلاثاء 20/4/2021 ، هجوماً على رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ، مطالبةً بنحيته وإسقاطه عن الحكومة بتهمة التسبب في أزمة سياسية في "إسرائيل" من أجل الهروب من العدالة.

وقالت وارن ، خلال كلمة له في مؤتمر J Street، على "الغالبية المعارضة أن تقرر ما ستفعله بعد ذلك، هل ستستمر في الخلافات فيما بينها وتمكين زعيم فاسد يضع مصالحه قبل مصالح بلده، أم أنها ستتحد لبدء مهمة صعبة متمثلة في اقتلاع الفساد واستعادة الوضع الطبيعي".

وأعلنت وارن عن دعمها لحل الدولتين، منتقدة لسياسة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووصفتها بأنها مدمرة، وأخرت بشكل كبير تنفيذ حل الدولتين.