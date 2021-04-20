الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين وشابًا من الخليل

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فجر اليوم الثلاثاء 20-4-2021، 5 مقدسيين خلال اقتحامها البلدة القديمة في القدس، وبلدة الطور شرقا، كما واعتقلت شابا من الخليل.

وفي مدينة القدس اقتحم جنود الاحتلال وقوة من جهاز المخابرات الاسرائيلي حارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس واعتقلت كلا من:

يوسف الحزينة، ونورس أبو غزال، وعيسى متعب، ويزن حرباوي، كما واعتقلت محمد هارون من بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان هجمة شرسة وممنهجة للاحتلال، تستهدف المقدسيين إما بالملاحقة والاعتقال تارة، أو بالاعتداء الجسدي بالضرب والقمع وإلقاء القنابل والأعيرة المطاطية في شوارع المدينة وعند أبوابها، ومنع من الجلوس في باب العامود تارةً أخرى.

وأدت المواجهات والاعتداءات إلى إصابة حوالي 270 مقدسيا، جراء إلقاء القوات الإسرائيلية القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، ورش المياه العادمة، بالإضافة لاعتقال ما يزيد عن 30 مقدسيا.

وفي الخليل أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نصر هشام النتشة (28عاما) بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.