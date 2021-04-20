الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ شهرين

تشهد اسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء 20/4/2021 ارتفاعاً هو الاعلى منذ شهرين

بعد استقرار في أسعار الذهب منذ بداية الاسبوع.

أسعار الذهب عالميا وحققت ، ارتفاعا نسبيا بعد عودة العمل للبورصات والأسواق العالمية.

وأرجع الخبراء ارتفاع سعر الذهب إلى انخفاض الدولار الأمريكي وتراجع سندات الخزانة في بداية التداول.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1%، محققا زيادة قدرها 9 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود الذهب الآجلة بنفس النسبة.

وحقق سعر الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا في بداية التعاملات ليزيد سعر العيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا، بمقدار 4 جنيهات للغرام الواحد.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في صباح اليوم الاثنين، 788.18 جنيه، بينما كان في نهاية تعاملات الأحد 784.16 جنيه.

أما سعر الذهب عيار 22، فسجل 825.71 جنيه مصري، وعيار 24 قيراط بسعر 900.77 جنيه، وسعر الذهب عيار 18 قيراط 675.58 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فحقق 6305.41 جنيه مصري.