صحة غزة تُسجل ثاني أعلى رقم لأعداد الوفيات بـ21 حالة و"1556" إصابة خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 20/4/2021 ، عن تسجيل ثاني أعلى رقم لأعداد الوفيات منذ بداية كورونا بـ21 حالة وفاة وتسجيل "1556 " إصابة بعد اجراء "4194" فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 382 حالة، في حين بلغت اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 267 حالة.

وأشارت الصحة الى تعافي 1500 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرفع أعداد المتعافين لـ"72199 ".

وقالت ان اجمالي تراكمي المصابين 92642 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 19645 حالة

في حين بلغت اجمالي الوفيات 798 حالة وفاة

وبشأن التطعيمات ، فأوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، في حين بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 33877 شخص