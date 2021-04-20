الملياردير ساويرس يربح 300 مليون دولار خلال 14 يوما فقط

كشفت مجلة فوربس الأمريكية المختصة بكشف ثروات اغنياء العالم، عن ارتفاع ثروة الملياردير المصري ناصف ساويرس 300 مليون دولار امريكي في اقل من اسبوعين.

وأوضحت المجلة الامريكية أن القيمة الصافية لثروة ساويرس بلغت 8.6 مليار دولار، ارتفاعا من مستواها البالغ 8.3 مليار دولار، والذي أعلنته المجلة في السابع من الشهر الجاري.

واحتل ساويرس قائمة اغنياء العرب بينما احتل المرتبة 297 عالميًا فيما جاء في المرتبة الثانية عربيا رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب، بثروة تبلغ 4.8 مليار دولار، واحتل المرتبة 589 في التصنيف العالمي.

ابرز استثماراته

أشارت المجلة إلى أن أبرز استثمارات رجل الاعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس جاءت على النحو التالي: