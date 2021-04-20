باكستان تناقش قرار طرد السفير الفرنسي احتجاجًا على الاساءة للنبي "محمد"

من المقرر أن يناقش البرلمان الباكستاني اليوم الثلاثاء 20-4-2021 قرار طرد السفير الفرنسي بعد احتجاجات اسلامية مناهضة لفرنسا.

وكانت جماعة "حركة لبيك باكستان" طالبت بعدد من القرارات المهمة من ضمنها قرار طرد السفير الفرنسي والتي كانت تحتج منذ أكثر من أسبوع على رسوم كاريكاتورية تصور النبي محمد نشرت في فرنسا.

من جهته قال وزير الداخلية الباكستاني، الشيخ راشد أحمد: "بعد مفاوضات طويلة مع TLP (حركة لبيك باكستان) تم الاتفاق على طرح قرار في البرلمان اليوم بطرد السفير الفرنسي" من البلاد.

ويتظاهر الإسلاميون الباكستانيون منذ 12 أبريل احتجاجا على اعتقال زعيمهم، بعد مطالبتهم بطرد السفير الفرنسي بسبب نشر صور مسيئة للنبي محمد في فرنسا، وأنذروا الحكومة وحددوا مهلة حتى 20 أبريل لتنفيذ هذا الطلب.

وشلت الاحتجاجات ضد فرنسا مدنا باكستانية عدة، موقعة قتلى بين عناصر الشرطة، ودفعت السفارة الفرنسيّة إلى دعوة رعاياها إلى مغادرة البلاد موقتا.