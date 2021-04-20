سعر الذهب في الاردن اليوم 20-4-2021



يحظى سعر الذهب اليوم 20-4-2021 في الاردن على اهتمام كبير لدى ابناء المملكة الأردنية الذين يبحثون عنه بشكل كبير جدًا.

ويحاول الأردنيون التعرف على اسعار الذهب بجميع عياراته املا في شراء ما يمكن شرائه للحفاظ على اموالهم في ظل ما تتعرض له العملة الورقية المختلفة من انهيارات وخسائر كبيرة.

وفي هذه المقالة سننشر لكم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن اليوم الثلاثاء 20-4-2021

ونلفت انتباه القراء أن أسعار الذهب في الأردن تتغير مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 40.43 دينار $57.02

سعر الذهب عيار 22 37.06 دينار $52.27

اسعار الذهب عيار 21 35.37 دينار $49.89

اسعار الذهب عيار 18 30.32 دينار $42.77

سعر الذهب عيار 14 23.58 دينار $33.26

سعر الذهب عيار 12 20.21 دينار $28.51

اسعار أوقية الذهب 1,257 دينار $1,773

اسعار جنيه الذهب 282.99 دينار $399.14

اسعار كيلو الذهب 40,426 دينار $57,019

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Tuesday, April 20, 2021 07:34 AM بتوقيت دولة الاردن

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 إبريل 40.39 35.34 30.29 23.56 20.19

18 إبريل 40.55 35.48 30.41 23.65 20.28

17 إبريل 40.55 35.48 30.41 23.66 20.28

16 إبريل 40.51 35.44 30.38 23.63 20.25

15 إبريل 40.26 35.22 30.19 23.48 20.13

14 إبريل 39.61 34.66 29.71 23.11 19.81

13 إبريل 39.81 34.83 29.86 23.22 19.90

12 إبريل 39.51 34.57 29.63 23.05 19.76

11 إبريل 39.79 34.82 29.84 23.21 19.89

10 إبريل 39.79 34.82 29.84 23.21 19.89