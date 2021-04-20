اليوم : جولة جديدة من مباحثات قيينا وتوقعات بصياغة اتفاق مؤقت بشأن الاتفاق النووي

من المقرر ان تتجدد اليوم الثلاثاء 20/4/2021 ، محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، على مستوى نواب وزراء خارجية الدول المعنية بالاتفاق، لصياغة نتائج المباحثات وسط أجواء متفائلة لا تستبعد حتى إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إيران وأميركا.

وستناقش مجموعات العمل في فيينا ووفقا لمصادر دبلوماسية القضايا التقنية المتعلقة بالعقوبات الأميركية التي يمكن رفعها وما يقابلها من خطوات إيرانية، للعودة إلى الالتزام بالاتفاق بشكل كامل.

وعقدت في الأيام الأخيرة جولة ماراثونية من المباحثات في فيينا، وقال المبعوث الروسي لمباحثات فيينا ميخائيل أوليانوف إن المباحثات "دخلت مرحلة الصياغة"، في حين صرّح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بأن المفاوضات دخلت في قضايا "أكثر تفصيلا".

وأحرزت المحادثات الهادفة إلى إحياء لاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى تقدما مع تأكيد الأطراف المشاركة فيها إحراز تقدم ملموس على طريق التوصل إلى تفاهمات تعيد واشنطن وطهران للاتفاق المبرم عام 2015، في وقت تحدث مسؤولون إيرانيون عن إمكانية عقد اتفاق مؤقت.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، إن ما يجري التفاوض بشأنه في فيينا هو الخطوة النهائية لرفع كل العقوبات الأميركية، وإن إيران لا تؤيد نتيجة مستعجلة وغير مدروسة، وترفض بالكامل مبدأ خطوة بخطوة.

مسؤولون إيرانيون قالوا في تصريحات سابقة ان أن محادثات فيينا قد تسفر عن اتفاق مؤقت، لإتاحة المجال للدبلوماسية للسعي للوصول إلى تسوية دائمة.