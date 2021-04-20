شهد سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 20-4-2021 استقرارا أمام العملات المحلية والاجنبية في الجمهورية العراقية

سيتعرف القارئ العراقي اليوم على سعر الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق عبر هذه المقالة التي تقدمها لكم وكالة فلسطين اليوم.

ويعد الذهب في دولة العراق من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام رؤوس الاموال والتجار باعتباره المعدن الأصيل الذي لا يتأثر بالأسعار كثيرا ومهما اختلف سعره الا انه يبقى في حدود المعقول وليس كالعملات الورقية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 83,391 دينار $57.02

سعر الذهب عيار 22 76,442 دينار $52.27

اسعار الذهب عيار 21 72,969 دينار $49.89

اسعار الذهب عيار 18 62,544 دينار $42.77

سعر الذهب عيار 14 48,645 دينار $33.26

سعر الذهب عيار 12 41,695 دينار $28.51

اسعار أوقية الذهب 2,593,451 دينار $1,773

اسعار جنيه الذهب 583,749 دينار $399.14

اسعار كيلو الذهب 83,390,715 دينار $57,019

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 إبريل 83,315 72,903 62,488 48,601 41,658

18 إبريل 83,484 73,050 62,614 48,699 41,742

17 إبريل 83,436 73,008 62,578 48,671 41,718

16 إبريل 83,551 73,109 62,664 48,738 41,775

15 إبريل 82,981 72,610 62,237 48,406 41,491

14 إبريل 81,651 71,447 61,239 47,630 40,826

13 إبريل 82,060 71,804 61,546 47,869 41,030

12 إبريل 81,496 71,310 61,123 47,539 40,748

11 إبريل 82,069 71,812 61,553 47,874 41,035

10 إبريل 82,069 71,812 61,553 47,874 41,035

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا