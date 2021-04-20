سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 20-4-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:38 ص
20 ابريل 2021
سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 20-4-2021
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شهد سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 20-4-2021 استقرارا أمام العملات المحلية والاجنبية في الجمهورية العراقية

سيتعرف القارئ العراقي اليوم على سعر الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق عبر هذه المقالة التي تقدمها لكم وكالة فلسطين اليوم.

ويعد الذهب في دولة العراق من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام رؤوس الاموال والتجار باعتباره المعدن الأصيل الذي لا يتأثر بالأسعار كثيرا ومهما اختلف سعره الا انه يبقى في حدود المعقول وليس كالعملات الورقية.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة  دينار عراقي     دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 83,391 دينار $57.02

سعر الذهب عيار 22  76,442 دينار $52.27

اسعار الذهب عيار 21 72,969 دينار $49.89

اسعار الذهب عيار 18 62,544 دينار $42.77

سعر الذهب عيار 14  48,645 دينار $33.26

سعر الذهب عيار 12  41,695 دينار $28.51

اسعار أوقية الذهب     2,593,451 دينار     $1,773

اسعار جنيه الذهب      583,749 دينار       $399.14

اسعار كيلو الذهب      83,390,715 دينار   $57,019

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

19 إبريل       83,315       72,903       62,488       48,601       41,658

18 إبريل       83,484       73,050       62,614       48,699       41,742

17 إبريل       83,436       73,008       62,578       48,671       41,718

16 إبريل       83,551       73,109       62,664       48,738       41,775

15 إبريل       82,981       72,610       62,237       48,406       41,491

14 إبريل       81,651       71,447       61,239       47,630       40,826

13 إبريل       82,060       71,804       61,546       47,869       41,030

12 إبريل       81,496       71,310       61,123       47,539       40,748

11 إبريل       82,069       71,812       61,553       47,874       41,035

10 إبريل       82,069       71,812       61,553       47,874       41,035

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

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