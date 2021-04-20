شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021 انخفاضا ملحوظًا عن اسعار يوم أمس الاثنين.

وننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم اسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

ويحظى سعر الذهب في جمهورية مصر العربية على اهتمام كبير لأسباب مختلفة أهمها أنه المعدن الأساسية الذي يحافظ على قيمته بخلاف العملات الورقية كالدولار والدينار واليورو التي تشهد اسعارها انخفاضا وارتفاعا بشكل مفاجئ.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 879 إلى 881

عيار 22 806 إلى 808

عيار 21 769 إلى 771

عيار 18 659 إلى 661

عيار 14 513 إلى 514

عيار 12 439 إلى 441

الاونصة 27,332 إلى 27,404

الجنيه الذهب 6,152 إلى 6,168

الكيلو 878,857 إلى 881,143

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 894.88 جنيه $57.02

سعر الذهب عيار 22 820.31 جنيه $52.27

اسعار الذهب عيار 21 783.04 جنيه $49.89

اسعار الذهب عيار 18 671.17 جنيه $42.77

سعر الذهب عيار 14 522.01 جنيه $33.26

سعر الذهب عيار 12 447.44 جنيه $28.51

سعر الذهب عيار 9 335.58 جنيه $21.38

اسعار أوقية الذهب 27,831 جنيه $1,773

اسعار جنيه الذهب 6,264 جنيه $399.14

اسعار كيلو الذهب 894,878 جنيه $57,019

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 إبريل 894.28 782.51 670.72 521.66 447.14

18 إبريل 897.19 785.06 672.91 523.36 448.60

17 إبريل 896.39 784.36 672.30 522.89 448.19

16 إبريل 896.31 784.29 672.25 522.85 448.16

15 إبريل 889.46 778.30 667.11 518.86 444.73

14 إبريل 875.45 766.04 656.60 510.68 437.73

13 إبريل 881.27 771.13 660.96 514.07 440.63

12 إبريل 874.64 765.33 655.99 510.21 437.32

11 إبريل 882.04 771.81 661.54 514.53 441.02

10 إبريل 881.38 771.23 661.05 514.14 440.69