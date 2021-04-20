شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021 انخفاضا ملحوظًا عن اسعار يوم أمس الاثنين.
وننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم اسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.
ويحظى سعر الذهب في جمهورية مصر العربية على اهتمام كبير لأسباب مختلفة أهمها أنه المعدن الأساسية الذي يحافظ على قيمته بخلاف العملات الورقية كالدولار والدينار واليورو التي تشهد اسعارها انخفاضا وارتفاعا بشكل مفاجئ.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 879 إلى 881
عيار 22 806 إلى 808
عيار 21 769 إلى 771
عيار 18 659 إلى 661
عيار 14 513 إلى 514
عيار 12 439 إلى 441
الاونصة 27,332 إلى 27,404
الجنيه الذهب 6,152 إلى 6,168
الكيلو 878,857 إلى 881,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 894.88 جنيه $57.02
سعر الذهب عيار 22 820.31 جنيه $52.27
اسعار الذهب عيار 21 783.04 جنيه $49.89
اسعار الذهب عيار 18 671.17 جنيه $42.77
سعر الذهب عيار 14 522.01 جنيه $33.26
سعر الذهب عيار 12 447.44 جنيه $28.51
سعر الذهب عيار 9 335.58 جنيه $21.38
اسعار أوقية الذهب 27,831 جنيه $1,773
اسعار جنيه الذهب 6,264 جنيه $399.14
اسعار كيلو الذهب 894,878 جنيه $57,019
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
19 إبريل 894.28 782.51 670.72 521.66 447.14
18 إبريل 897.19 785.06 672.91 523.36 448.60
17 إبريل 896.39 784.36 672.30 522.89 448.19
16 إبريل 896.31 784.29 672.25 522.85 448.16
15 إبريل 889.46 778.30 667.11 518.86 444.73
14 إبريل 875.45 766.04 656.60 510.68 437.73
13 إبريل 881.27 771.13 660.96 514.07 440.63
12 إبريل 874.64 765.33 655.99 510.21 437.32
11 إبريل 882.04 771.81 661.54 514.53 441.02
10 إبريل 881.38 771.23 661.05 514.14 440.69