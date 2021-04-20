أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:30 ص
20 ابريل 2021
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021
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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021 انخفاضا ملحوظًا عن اسعار يوم أمس الاثنين.

وننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم اسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

ويحظى سعر الذهب في جمهورية مصر العربية على اهتمام كبير لأسباب مختلفة أهمها أنه المعدن الأساسية الذي يحافظ على قيمته بخلاف العملات الورقية كالدولار والدينار واليورو التي تشهد اسعارها انخفاضا وارتفاعا بشكل مفاجئ.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       879 إلى 881

عيار 22       806 إلى 808

عيار 21       769 إلى 771

عيار 18       659 إلى 661

عيار 14       513 إلى 514

عيار 12       439 إلى 441

الاونصة        27,332 إلى 27,404

الجنيه الذهب   6,152 إلى 6,168

الكيلو   878,857 إلى 881,143

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصري    دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 894.88 جنيه $57.02

سعر الذهب عيار 22  820.31 جنيه $52.27

اسعار الذهب عيار 21 783.04 جنيه $49.89

اسعار الذهب عيار 18 671.17 جنيه $42.77

سعر الذهب عيار 14  522.01 جنيه $33.26

سعر الذهب عيار 12  447.44 جنيه $28.51

سعر الذهب عيار 9    335.58 جنيه $21.38

اسعار أوقية الذهب     27,831 جنيه $1,773

اسعار جنيه الذهب      6,264 جنيه   $399.14

اسعار كيلو الذهب      894,878 جنيه        $57,019

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

19 إبريل       894.28       782.51       670.72       521.66       447.14

18 إبريل       897.19       785.06       672.91       523.36       448.60

17 إبريل       896.39       784.36       672.30       522.89       448.19

16 إبريل       896.31       784.29       672.25       522.85       448.16

15 إبريل       889.46       778.30       667.11       518.86       444.73

14 إبريل       875.45       766.04       656.60       510.68       437.73

13 إبريل       881.27       771.13       660.96       514.07       440.63

12 إبريل       874.64       765.33       655.99       510.21       437.32

11 إبريل       882.04       771.81       661.54       514.53       441.02

10 إبريل       881.38       771.23       661.05       514.14       440.69

 

 

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