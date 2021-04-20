شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 20-4-2021 ارتفاعا طفيفا أمام الدولار الأمريكي والشيكل الاسرائيلي.

وفي هذه المقالة ننشر لكم اسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

وتحظى اسعار الذهب في فلسطين على اهتمام كبير من ابناء الشعب الفلسطيني باعتبار الذهب هو المعدن الأساسية الذي يحافظ على قيمته بخلاف العملات الورقية كالدولار والدينار واليورو التي تشهد اسعارها انخفاضا وارتفاعا بشكل مفاجئ.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 20-4-2021

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 185.95 شيكل $57.02

سعر الذهب عيار 22 170.45 شيكل $52.27

اسعار الذهب عيار 21 162.71 شيكل $49.89

اسعار الذهب عيار 18 139.46 شيكل $42.77

سعر الذهب عيار 14 108.47 شيكل $33.26

سعر الذهب عيار 12 92.97 شيكل $28.51

اسعار أوقية الذهب 5,783 شيكل $1,773

اسعار جنيه الذهب 1,302 شيكل $399.14

اسعار كيلو الذهب 185,948 شيكل $57,019

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Tuesday, April 20, 2021 07:46 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 إبريل 185.78 162.56 139.34 108.37 92.89

18 إبريل 187.39 163.97 140.55 109.31 93.70

17 إبريل 187.39 163.97 140.55 109.31 93.70

16 إبريل 187.31 163.90 140.48 109.26 93.65

15 إبريل 186.24 162.96 139.68 108.64 93.12

14 إبريل 183.28 160.38 137.47 106.92 91.64

13 إبريل 184.92 161.81 138.69 107.87 92.46

12 إبريل 183.66 160.70 137.74 107.13 91.83

11 إبريل 184.66 161.58 138.50 107.72 92.33

10 إبريل 184.67 161.59 138.51 107.73 92.34