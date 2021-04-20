أسعار الخضروات في غزة اليوم الثلاثاء 20/4/2021-وخشية من ارتفاع أسعار الدجاج

تشهد أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 20/4/2021 ثامن أيام شهر رمضان المبارك ، استقراراً ، وسط خشية من ارتفاع اسعار الدواجن وخاصة بعد تكبد المزارعين لخسائر جراء الموجة الحارة التي ضربت الأراضي الفلسطينية اليومين الماضيين .

وقالت نقابة مربي الدواجن خلال بيان لها الليلة الماضية، أن قيمة الخسائر بلغت نحو ثلاثة ملايين شيقل لمربي الدواجن في غزة خلال موجة الحر الحالية.

وفيما يلي أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم:

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء20/4/2021

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 2 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 3 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل

ورق عنب = 7 شيكل للوقية

قلقاس = 6 شيكل

فول أخضر 1ك = 2 شيكل

ثومة (وقية): 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 3 _ 4 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 3 إلى 4 شيكل

ملفوف أحمر: 4 شيكل

ليمون: 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء 20/4/2021

فراولة 1ك = 3 شيكل

موز: 1 ك = 3.5 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

قشطة 1ك = 16 شيكل

شمام 1ك = 4 شيكل

كستناء 1ك = 12 شيكل

عنب أسود 1ك = 12 شيكل

رمان 1ك = 4 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 20/4/2021

بيض: 10 شيكل الكرتونة

دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل

لحمة بتلو: 36 شيكل