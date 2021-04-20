الطقس : انحسار الموجة شديدة الحرارة اليوم

قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية اليوم الثلاثاء 20/4/2021 ، ان الموجة شديدة الحرارة تبدأ بالانحسار اليوم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام و بقاء الجو حارا في معظم المناطق وخلال ساعات الليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا .

غداً الأربعاء 21/4/2021، يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام .

الخميس 22/4/2021، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.