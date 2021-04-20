انخفاض جديد لسعر صرف الدولار في فلسطين اليوم الثلاثاء 20/4/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:53 ص
20 ابريل 2021
دولار-عملات
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يشهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الثلاثاء 20/4/2021 ، انخفاضاً جديداً على سعر صرفه بمقدار 0.2 ، منذ بداية الاسبوع ، ليصبح سعر صرفه 3.25 شيقلاً ، بعد ارتفاع متتالي منذ بداية الشهر الماضي .

انخفاض الدولار الامريكي يعود لعدة عوامل منها ، ارتفاع حالات كورونا في العالم مجدداً بالرغم من طرح اللقاح مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي .

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20/4/2021 ، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل :3.25

سعر صرف الدينار مقابل الشيقل:4.59

سعر صرف اليورو مقابل الشيقل:3.93

 

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