اسعار الدولار و العملات الاجنبية في العراق اليوم الثلاثاء 20-4-2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم الثلاثاء 20-4-2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وكان البرلمان العراقي أقر مشروع موازنة 2021، وتضمن المشروع تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية، وتوقعوا ارتفاع سعر الدولار أكثر خلال الأيام المقبلة.

و سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 14780 دينارا.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل الثلاثاء نحو 1481.50 دينار، وهو نفس السعر في البصرة.

وسجل سعر الدولار في أربيل نحو 1482.50 دينار، وهو نفس السعر في السليمانية.

كما سجل سعر الدولار في الحارثية نحو 1481.50 دينار، وسجل في النجف نحو 1480 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني

و سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي صباح الثلاثاء 20-4-2021 نحو 1768.70 دينار للشراء، و1770.20 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2047.01 دينار للشراء، و2049.12 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 391.70 دينار للشراء، و392.01 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 399.65 دينارا للشراء، و399.98 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4866.40 دينار للشراء، و4884.14 دينار للبيع.