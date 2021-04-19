نتنياهو يخسر تصويتًا هامًا في "الكنيست"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن رئس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خسر تصويتاً هاماً حرمه من الانضمام إلى لجنة هامة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، واعتبر الاعلام أنها "انتكاسة لمساعيه لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات تشريعية غير حاسمة".

وأوضح الإعلام العبري، أنه أمام نتنياهو نحو أسبوعين لإعلان ائتلاف حاكم. مشيرًا إلى أن الخسارة في التصويت تعني أن "الزعيم المخضرم لا يزال بحاجة إلى جهد مضن لضمان الأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً".

وبيّن الاعلام، أن التصويت جرى حول من سينضم إلى لجنة الترتيبات، وهي اللجنة التي تتحكم في الأجندة التشريعية في غياب الحكومة، وتابع : "بعد رفض طلب قدمه حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو في تصويت متقارب، تمكن منافسه المنتمي للوسط يائير لابيد من إقرار مقترحه ليقتنص تمثيلاً أكبر للكتلة المناهضة لنتنياهو".

رئيس الكيان المحتل ريئوفين ريفلين، طلب من نتنياهو في السادس من نيسان (أبريل) تشكيل الحكومة وأمهله 28 يوماً لأداء المهمة.

وإذا أخفق "نتنياهو" في ذلك فيمكنه مطالبة الرئيس بالتمديد أسبوعين. وإذا استمر الإخفاق يكلف الرئيس مرشحاً غيره أو يطلب من البرلمان اختيار آخر.