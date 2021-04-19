اسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 20-4-2021

سجلت أسعار الذهب انخفاضا في تعاملات اليوم الثلاثاء 20-4-2021 في سوريا ، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

وتراجعت أسعار المعدن النفيس في السوق السورية غير الرسمية، مع الانخفاض الحاد في سعر الدولار.

وانخفض سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة، صباح الثلاثاء، لدى السوق الموازية ليصل إلى 2900 ليرة للشراء، و2990 ليرة للبيع، حيث قفز سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد قرار المركزي بخفض العملة.

وفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا عند نحو 142 ألفا و500 ليرة للشراء، و143 ألف ليرة للبيع، مقابل، 150 ألفا و500 ليرة للشراء، و151 ألف ليرة للبيع، أمس الأحد.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 122 ألفا و71 ليرة للشراء، و122 ألفا و571 ليرة للبيع، مقابل 128 ألفا و929 ليرة للشراء، و129 ألفا و429 ليرة للبيع، أمس الأحد.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات صباح الثلاثاء 20-4-2021، في السوق السورية نحو 164 ألفا و250 ليرة للشراء، و168 ألفا و229 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 143 ألفا و783 ليرة للشراء، و147 ألفا و266 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 123 ألفا و316 ليرة للشراء، و126 ألفا و303 ليرات للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء نحو 104 آلاف و383 ليرة للشراء، و106 آلاف و912 ليرة للبيع.

سجل سعر أوقية الذهب في السوق السورية نحو 5 ملايين و116 ألفا و832 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و240 ألفا و769 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و151 ألفا و287 ليرة للشراء، ونحو مليون و179 ألفا و173 ليرة للبيع.