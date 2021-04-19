صعود اسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 20 ابريل 2021

سجلت أسعار الذهب في العراق ارتفاعا صباح اليوم الثلاثاء 20أبريل 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، ارتفع الذهب اليوم ليحوم قرب قمة 7 أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، إذ دعمت الأسعار بفعل انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق مساء اليوم الثلاثاء إلى نحو 84 ألفا و213 دينارا (57.53 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 77 ألفا و196 دينارا (52.74 دولار).

و ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 عند نحو 73 ألفا و688 دينارا (50.34 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فارتفع إلى نحو 63 ألفا و161 دينارا (43.15 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 49 ألفا و124 دينارا (33.56 دولار).

بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 عند نحو 42 ألفا و106 دنانير (28.77 دولار).