صورة طالع حجم الخسائر الناجمة عن نفوق آلاف الدواجن بغزة

أصدرت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني بغزة، اليوم الاثنين، توضيحًا بشان الخسائر الناجمة عن نفوق آلاف الدواجن في مزارع التربية في قطاع غزة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأفادا نقابة مربي الدواجن، بأن قيمة الخسائر بلغت نحو ثلاثة ملايين شيقل لمربي الدواجن في غزة خلال موجة الحر الحالية.

وطالبت النقابة، بصرف مساعدات عاجلة لمربي الدواجن الذين تضرروا، لتجنيبهم الملاحقة القانونية التي من الممكن أن تصل حد السجن، بسبب الديون المتراكمة عليهم.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجات مئوية ويصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، وفق دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.



