موعد ليلة القدر في رمضان 2021 مع دعاء مستجاب

موعد ليلة القدر في رمضان 2021 ، وفي هذه الأيام المباركة في رمضان يبحث المسلمون في كل دول العالم عن موعد ليلة القدر المباركة على مواقع الانترنت منها جوجل وايضًا في المنصات الرقمية ، وفي هذا التقرير سنوضح موعد ووقت بدء دخول وما هي علامات ليلة القدر وفضل قيامها وليلة القدر هي ليلة مميزة تتكرر كل عام هجري في شهر رمضان المبارك، فهي أحد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، جاء ذكرها في القرآن الكريم وسيرة النبي محمد، لذلك فهي ذات أهمية وخصوصية كبيرة عند المسلمين، فالقرآن نزل في هذه الليلة، ولليلة فضلٌ عظيم، وثبت بالسنة النبوية الحث على تحرّي هذه الليلة في العشر الأواخر، خصوصًا في الليالي الفردية منها، لذلك ندعوكم إلى قراءته حتى النهاية .

وتصدر قائمة الأكثر بحثًا على جوجل ، موعد ليلة القدر في رمضان 2021 ، وقبل الإجابة عن هذا الاستفسار ارفقنا لكم سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم .

سبب تسمية ليلة القدر :

وهناك عدة أسماء لأسباب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم ، وهي على النحو التالي :

أولًا: والسبب الأول: حيث سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف كما نقول: فلان ذو قدر عظيم أي: ذو شرف.

ثانيًا: والسبب الثاني المنقول عن العلماء ، أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه .

معنى كلمة القدر :

ولقد وضعنا لكم معنى كلمة القدر ، وهو التعظيم أي أنها ليلة ذات قدر، لهذه الخصائص التي اختصت بها، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر .

ونتابع ، انه قيل عن معنى القدر : القدر التضييق، ومعنى التضييق فيها: إخفاؤها عن العلم بتعيينها، وقال الخليل بن أحمد: إنما سميت ليلة القدر؛ لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم فيها تلك الليلة، من (القدر) وهو التضييق، قال تعالى:(وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه)أي: ضيق عليه رزقه .

ونستكمل معكم ، انه قيل: القدر بمعنى القدَر - بفتح الدال - وذلك أنه يُقدّر فيها أحكام السنة كما قال تعالى: (فيها يفرق كل أمر حكيم)؛ولأن المقادير تُقدر وتكتب فيها

علامات ليلة القدر :

وحول علامات ليلة القدر ، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن علامات ليلة القدر صفاء سماءها وسطوع نورها، وطمأنينة القلب فيها، وانشرح صدر المؤمن، بالإضافة إلى أن الرياح فيها تكون ساكنه.

وأضاف مركز الأزهر ، أن العلامات التي تظهر بعد ليلة القدر، ذُكر منها، أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع ودل لذلك حديث أُبي ابن أبي كعب رضي الله عنه قال: "أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع لها".

موعد ليلة القدر :

وتأتي ليلة القدر في احدى ليالي شهر رمضان وتكون ليلة مفردة ، وما يميزها أن لها علامات وهي مذكورة في الأعلى ، ويبدأ وقت دخول الليلة "إن عبادة ليلة القدر تبدأ بعد صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، والصلاة فيها بصلاة ألف شهر، وكذلك الصدقة"، كما قال علماء الشريعة.