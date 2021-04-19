تراجع اسعار الذهب عالميا مع ارتفاع السندات الامريكية اليوم الاثنين 19 ابريل 2021

تراجع الذهب عن أعلى مستوياته في أكثر من سبعة أسابيع اليوم الاثنين 19 ابريل 2021 مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

و سجل السعر الفوري للذهب انخفاضا بنحو 0.3 بالمئة عند 1771.40 دولار للأوقية، بعد أن لامس 1789.77 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 25 فبراير.

وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة لتسجل 1771.30 دولار.

وقال دانيال غالي، خبير أسواق السلع الأولية: "من المرجح أن نرى زيادة تدريجية في أسعار الفائدة الأمريكية مع صعود تدريجي لمنحنى العائد، وهو ما سيكبح بعض زخم الذهب."

وارتفع عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات متجاوزا 1.6 بالمئة بعد تسجيل أدنى مستوى في عدة أسابيع الأسبوع الماضي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8 بالمئة إلى 25.75 دولار للأوقية، واستقر البلاتين دون تغير يذكر عند 1203.31 دولار.

وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة مسجلا 2814.99 دولار للأوقية، بعد أن زاد إلى 2845.50 دولار، أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.