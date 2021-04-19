الدعاء المستجاب في ليلة القدر مكتوب ومتى موعدها

الدعاء المستجاب في ليلة القدر مكتوب ، ويحرص المسلمون على قيام الليلة المباركة التي تأتي في أواخر رمضان العشر ويتخللها صلاة وقراءة قرآن ودعاء حتى قبيل صلاة الفجر ، كما أن معنى كلمة القدر في الشرع هي " ما يقدره الله من القضاء ويحكم به من الأمور " ، ولقد عظم الله عزوجل أمرَ ليلة القدر فقال {وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ} أي أن لليلة القدر شأنًا عظيمًا، وبين أنها خير من ألف شهر فقال :{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ} أي أن العمل الصالح فيها يكون ذا قدر عند الله خيرًا من العمل في ألف شهر ، تابع معنا للتعرف على دعاء ليلة القدر .

ومع دخول أواخر أيام رمضان العشر ، يحرص الصائمون على قيام ليلة القدر المباركة التي قال الله عزوجل عنها :{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ} ، وهنا لقد ارفقنا لكم علامات الليلة ، وموعد دخولها ، الدعاء المستجاب في ليلة القدر مكتوب .

وحرص فريق فلسطين اليوم على ارفاق الدعاء المستجاب في ليلة القدر مكتوب ، للدعاء به في هذه الليلة المباركة ، ولقد نشرنا منذ بداية رمضان العديد من المقالات التي تخص الشهر المبارك ( هنا )

ابرز علامات ليلة القدر :

وهناك علامات تتمتع بها ليلة القدر ، ولقد ذكر الشيخ ابن عثيمين وهي على النحو التالي :

أولاً: قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة.

ثانيًا: طمأنينة القلب.

ثالثًا: انشراح الصدر من المسلم.

رابعًا: الرياح تكون فيها ساكنة.

خامسًا: وأما العلامات اللاحقة فذكر منها أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع، ودلل لذلك بحديث: روي عن أبي بن كعب في صحيح مسلم أنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع لها.، حديث صحيح





لماذا سُميت ليلة القدر بهذا الاسم :

وأوضح الأزهر للفتوى، أن ليلة القدر سُميت بهذا الاسم لقدرها وشرفها أو لما يُكتب فيها من أقدار العام الجديد، وقيل سُميت بليلة القدر؛ لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها، موضحًا أنه قد يأتي القدر بمعنى الضيق، ويدل على هذا المعنى قول الله تعالى: "ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله" .

متى ليلة القدر :

دعاء ليلة القدر في رمضان :

دعاء ليلة القدر الأول :"اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ" .

دعاء ليلة القدر الثاني :"اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي."

دعاء ليلة القدر الثالث : "اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة، اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم".

دعاء ليلة القدر الرابع :" اللهم لك الحمد عدد ما تُحيى وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ما تجرى به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم.. حمدًا لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه"... عرض المزيد