من أول من فُرض عليهم الصيام في شهر رمضان؟

صوم شهر رمضان من كل عام هو الصوم المفروض على المسلمين بالإجماع، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وأفضل أنواع الصوم؛ للحديث القدسي: "وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما فرضت عليه"، حيث إن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله.

فُرِضَ صيام شهر رمضان في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، وذلك بعد تحويل القِبلة إلى الكعبة المُشرَّفة بشهرٍ تقريباً، فصام النبي تسع رمضانات إجماعاً.

وكان الصيام مفروضاً على الأمم السابقة ومعروفاً عند أهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}"البقرة: 183".

ولكن لم يكن صيامهم في رمضان، فوجوب صوم رمضان لم يشرع من قبل، إذ تختص أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفرضية صوم هذا الشهر بالذات.