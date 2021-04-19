سعر صرف الدولار في السودان اليوم الاثنين 19 ابريل 2021

اسعار العملات في السودان اليوم الاثنين 19 ابريل 2021، تحرص وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على اطلاع متابعيها على اسعار صرف العملات في الدول العربية، حيث نرصد لكم في هذا التقرير سعر صرف العملات العربية و الاجنبية في السودان اليوم الاثنين 19 ابريل 2021، و التي جاءت كما يلي:
|
العملة الأجنبية في السودان
|
سعر صرف في السودان
|
سعر الدولار الأمريكي في السودان
|
386
|
سعر اليورو في السودان
|
456
|
سعر الجنيه الإسترليني في السودان
|
523
|
سعر الريال السعودي في السودان
|
103
|
سعر الدرهم الإماراتي في السودان
|
102
|
سعر الدينار الكويتي في السودان
|
1270
أسعار العملات في البنك المركزي السوداني
|
سعر الشراء
|
سعر المبيع
|
سعر العملة الأجنبية في السودان
|
381.59
|
383.47
|
الدولار
|
456.65
|
458.93
|
اليورو
|
524.02
|
526.64
|
الجنيه الاسترليني
|
1263.59
|
1269.91
|
الدينار الكويتي
|
101.6
|
102.31
|
الريال السعودي
|
103.89
|
104.41