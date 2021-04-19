سعر صرف الدولار في السودان اليوم الاثنين 19 ابريل 2021

اسعار العملات في السودان اليوم الاثنين 19 ابريل 2021، تحرص وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على اطلاع متابعيها على اسعار صرف العملات في الدول العربية، حيث نرصد لكم في هذا التقرير سعر صرف العملات العربية و الاجنبية في السودان اليوم الاثنين 19 ابريل 2021، و التي جاءت كما يلي:

العملة الأجنبية في السودان سعر صرف في السودان سعر الدولار الأمريكي في السودان 386 سعر اليورو في السودان 456 سعر الجنيه الإسترليني في السودان 523 سعر الريال السعودي في السودان 103 سعر الدرهم الإماراتي في السودان 102 سعر الدينار الكويتي في السودان 1270

أسعار العملات في البنك المركزي السوداني