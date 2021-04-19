سعر صرف الدولار في السودان اليوم الاثنين 19 ابريل 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:37 م
19 ابريل 2021
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اسعار العملات في السودان اليوم الاثنين 19 ابريل 2021، تحرص وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على اطلاع متابعيها على اسعار صرف العملات في الدول العربية، حيث نرصد لكم في هذا التقرير سعر صرف العملات العربية و الاجنبية في السودان اليوم الاثنين 19 ابريل 2021، و التي جاءت كما يلي:

العملة الأجنبية في السودان

سعر صرف في السودان

سعر الدولار الأمريكي في السودان

386

سعر اليورو في السودان

456

سعر الجنيه الإسترليني في السودان

523

سعر الريال السعودي في السودان

103

سعر الدرهم الإماراتي في السودان

102

سعر الدينار الكويتي في السودان

1270

أسعار العملات في البنك المركزي السوداني

سعر الشراء

سعر المبيع

سعر العملة الأجنبية في السودان

381.59

383.47

الدولار

456.65

458.93

اليورو

524.02

526.64

الجنيه الاسترليني

1263.59

1269.91

الدينار الكويتي

101.6

102.31

الريال السعودي

103.89

104.41

  

 

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