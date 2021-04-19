الحلقة 8 الثامنة من برنامج سين للإعلامي احمد الشقيري على mbc

الحلقة 8 الثامنة من برنامج سين للإعلامي احمد الشقيري ، حيث يعرض المقدم احمد الشقيري برنامج المميز والذي اشتهر بصورة كبيرة كالنار في الهشيم بين الجمهور العربي في أول أيام رمضان 2021 ، وحققت حلقات الشقيري نسبة مشاهدات عالية جدًا والذي يعرض يوميًا طوال الشهر الفضيل ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم لمتابعة الحلقة 8 من برنامج سين .

وتميزت حلقات برنامج سين بانها تعرض ابرز الإنجازات العلمية والحضارية في المملكة العربية السعودية كان اخرها عرض عملية استزراع الكلى ، ومن المقرر ان تعرص قناة ام بي سي mbc الحلقة 8 الثامنة برنامج سين ، تابع معنا .

واظهرت الحلقة السابعة دكتور في احدى مستشفيات المملكة عملية تبرع وزراعة كلى مباشرة في غرفة العلميات لولد تبرع بكليته إلى والده الذي يعاني من فشل كلوي ، وتكللت بالنجاح .

الحلقة 3 من برنامج سين :

وفي الحلقة الثالثة عرض احمد الشقيري مشروع الاستزراع السمكي والذي من خلاله يتم تربية الأسماك في أحوا ض كبيرة جدا، عبر تقنيات الكترونية حديثة مواكبة للتطور العلمي.

وطرقت الحلقة 3 التي سجلت نسبة مشاهدات عالية في ساعات محدودة لاسيما على المنصات الرقمية ، الاستزراع السمكي بدءً من العملية الأولى الى آخر المراحل وهي التعبئة داخل أكياس خاصة، ولا تقل عن السمك الذي يتم اصطياده من البحر.

وبحسب برنامج السين الحلقة 3 ، فإن قطاع الاستزراع السمكي قد تطور مع مرور الأيام حتى أصبحت صادراته من أعلى الصادرات في المملكة العربية السعودية، وباتت السعودية واحدة من المصدرين الرئيسيين للروبيان الأبيض على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية وصلت في العام 2018م إلى 60 ألف طن، منها 50 ألف طن صادرات لأكثر من 32 دولة في العالم.

موعد عرض الحلقة 8 برنامج سين لـ احمد الشقيري :

وتعرض قناة ام بي سي mbc برنامج سين الحلقة الثامنة للمقدم احمد الشقيري يوميًا في شهر رمضان 2021 الساعة 6:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 5:10 بتوقيت القاهرة .

تردد قناة ام بي سي MBC لمشاهدة برامج السين أحمد الشقيري :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي