أفضل وأسهل طريقة لعمل حلويات رمضانية في رمضان 2021

طريقة عمل حلويات رمضانية ومع اقتراب موعد رمضان المبارك 2021 يبدأ المسلمون في الاستعداد لاستقباله ، كما تحرص ربات البيوت والسيدات في هذا الشهر الفضيل إلى عمل حلويات رمضانية يتناولونها على موائد الإفطار ، لذا حرصنا على كتابة هذه المقالة حتى يتنسى للجميع مع اعداد تلك المأكولات الشهية .
وما يميز هذه المقالة التي وضعها موقع فلسطين اليوم بعنوان اعداد حلويات رمضانية في البيوت ، وهي سهلة التحضير والاعداد ، وننوه هنا إلى أن طريقة عمل حلويات رمضانية يتطلب من المعد تحضير كافة المكونات وتطبيق خطوات الاعداد ، كما وهو موضح في الأسفل .
مكونات حلوى مقروطه :
أولاً: رشة ملح
ثانيًا: للحشووه
ثالثًا: تمر
رابعًا: كاكاو
خامسًا: 1 كيلو طحين ابيض
سادسًا: 2 لبن
سابعًا: 2 لوح زبده
ثامنًا: 2 سكر فنيل
تاسعًا : 2 باكت بيكن باودر
عاشرًا : 4 معالق سكر
اما عن خطوات اعداد المقروطه التي تتمتع بأنها من أفضل الحلويات الرمضانية ، وهي :
خطوات عمل المقروطه :
أولاً: وفي الخطوة الأولى اضف الطحين في وعاء ونضع عليه السكر فنيل وباكن باودر وسمر ورشه الملح.
ثانيًا: وبعدها، سيح الزبدة ونضعها ع الخليط ونضع اللبن ونعجن ونتركها ساعه ترتاح.
ثالثًا: ثم نرق العجين ونحشوها تمر او كاكاو حسب الرغبة ونشكلها اشكال.
رابعًا: وفي آخر خطوة اوضعها في الفرن مدة 20 دقيقة.
ونكمل معكم في طريقة عمل حلويات رمضانية ، رمضان 2021 .
مكونات عيش السرايا :
أولاً: علبة قشطة
ثانيًا: 2 باكو فانيلا
ثالثًا: 3 ملاعق ماء ورد
رابعًا: فستق حلبي للتزيين
خامسًا: باكيت توست محمص
سادسًا: 2 كاسة سكر
سابعًا: 2 كاسة ماء
ثامنًا: 5 كاسات حليب سائل
تاسعًا: 7 ملاعق كبيرة نشا
عاشرًا: 7 ملاعق كبيرة سكر
خطوات اعداد عيش السرايا :
أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد عيش السرايا ، قم بطحن التوست وبعد ذلك نذوب السكر لحتى يتكرمل وبعد ذلك نضع عليه الماء ونحركهم مع بعض وبعد ذلك نضعه على التوست المطحون ونخلطهم مع بعض ونرصه في بايركس.
ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى ، في طنجرة نضع الحليب والسكر والنشا والفانيلا وماء الورد ونحركهم على البارد حتى يتجانسوا مع بعض وبعد ذلك نضع الطنجرة على الغاز ونستمر في التحريك حتى يغلي.
ثالثًا: وعندما يغلي كم دقيقة اضع علبة القشطة ونخلطهم مع بعض ونضعه فوق التوست وبس يبرد الخليط نضعه في الثلاجة لمدة ساعتين.
رابعًا: أخيرًا : بعد ما يبرد الخليط ونطلعه من الثلاجة مزينه بالفستق او اللوز حسب الرغبة وصحتين وعافية.
وبعد الانتهاء من حلوى عيش السرايا اللذيذة ، نواصل تقديم لحضراتكم حلويات رمضانية .
مكونات مهلبية كاسترد :
وهي على النحو التالي :
أولاً: لتر حليب
ثانيًا: 5 معالق مسحوق كاسترد
ثالثًا: 5معالق سكر
رابعًا: معلقتين حليب ناشف
خامسًا: كاس بلاستيك مي
خطوات اعداد مهلبية كاسترد :
أولاً: اضع كل مكونات قم اخلطهن جيدا وبعدها نضعها على نار ونستمر بتحريك حتى يجمد وبعدها نوزع الخليط بالكاسات.
ثانيًا: كما يمكن لحضراتكم ان تزين حسب كيفما تريدون .
صلي على محمد ، لكسب مزيد من الطاعات في رمضان ، ولقد زدنا لكم من حلويات رمضانية ، ويمكن لكم ان تزينوا الموائد بها أثناء الإفطار أو السحور .
مكونات قطايف عصافيري بالنوتيلا :
- بكيت بيكنج باودر
- 1 ملعقة كبيرة حليب باودر
- 1 ملعقة صغيرة خميرة
- نوتيلا او قشطة للحشو
- فستق حلبي او لوز للتزيين
- 3 كوب ماء دافئ
- 1/2 كاسة سميد
- 2 كوب طحين
- 2 ملعقة كبيرة نشا
- 2 ملعقة كبيرة سكر
- 1/2 ملعقة كربونة
- بكيت فانيلا
خطوات اعداد قطايف عصافيري بالنوتيلا : :
في الخطوة الاولى اضع الماء والسكر في الخلاط ونخلط لحتى يذوب السكر، ثم اضع على الخليط الخميرة والكربونة والفانيلا والبيكنج والسميد والحليب.
وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، قم بنخل الطحين ونضع عليه النشا وبعد ذلك نضعه فوق الخليط السائل ونخلط شوية وبعدين نتركه يرتاح لمدة ربع ساعة.
ثالثًا: احمي المقلاة ممكن تيفال او جرانيت وبعد ذلك نضع الغاز على نار واطية ونبدأ بصب الخليط على المقلى لحتي يخلص الخليط.
رابعًا: وفي آخر خطوة ، بعد ما يستوي القطايف نضعه على قطعة قماش نظيفة ونغطيه وبس تبرد القطايف بنبدأ بالحشوة اللي بدكم اياها مثلا (نوتيلا،قشطة) وممكن التزيين بالفستق الحلبي او اللوز .
وفي نهاية هذه المقالة بعنوان طريقة عمل حلويات رمضانية نتمنى ان تكون نالت اعجابكم ، وندعوكم على مشاركتها مع اقربائكم وجيرانكم واصدقائكم ، لتعميم الفائدة .