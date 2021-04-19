أفضل وأسهل طريقة لعمل حلويات رمضانية في رمضان 2021

طريقة عمل حلويات رمضانية ومع اقتراب موعد رمضان المبارك 2021 يبدأ المسلمون في الاستعداد لاستقباله ، كما تحرص ربات البيوت والسيدات في هذا الشهر الفضيل إلى عمل حلويات رمضانية يتناولونها على موائد الإفطار ، لذا حرصنا على كتابة هذه المقالة حتى يتنسى للجميع مع اعداد تلك المأكولات الشهية .

وما يميز هذه المقالة التي وضعها موقع فلسطين اليوم بعنوان اعداد حلويات رمضانية في البيوت ، وهي سهلة التحضير والاعداد ، وننوه هنا إلى أن طريقة عمل حلويات رمضانية يتطلب من المعد تحضير كافة المكونات وتطبيق خطوات الاعداد ، كما وهو موضح في الأسفل .

مكونات حلوى مقروطه :

أولاً: رشة ملح

ثانيًا: للحشووه

ثالثًا: تمر

رابعًا: كاكاو

خامسًا: 1 كيلو طحين ابيض

سادسًا: 2 لبن

سابعًا: 2 لوح زبده

ثامنًا: 2 سكر فنيل

تاسعًا : 2 باكت بيكن باودر

عاشرًا : 4 معالق سكر

اما عن خطوات اعداد المقروطه التي تتمتع بأنها من أفضل الحلويات الرمضانية ، وهي :

خطوات عمل المقروطه :

أولاً: وفي الخطوة الأولى اضف الطحين في وعاء ونضع عليه السكر فنيل وباكن باودر وسمر ورشه الملح.

ثانيًا: وبعدها، سيح الزبدة ونضعها ع الخليط ونضع اللبن ونعجن ونتركها ساعه ترتاح.

ثالثًا: ثم نرق العجين ونحشوها تمر او كاكاو حسب الرغبة ونشكلها اشكال.

رابعًا: وفي آخر خطوة اوضعها في الفرن مدة 20 دقيقة.

ونكمل معكم في طريقة عمل حلويات رمضانية ، رمضان 2021 .

مكونات عيش السرايا :

أولاً: علبة قشطة

ثانيًا: 2 باكو فانيلا

ثالثًا: 3 ملاعق ماء ورد

رابعًا: فستق حلبي للتزيين

خامسًا: باكيت توست محمص

سادسًا: 2 كاسة سكر

سابعًا: 2 كاسة ماء

ثامنًا: 5 كاسات حليب سائل

تاسعًا: 7 ملاعق كبيرة نشا

عاشرًا: 7 ملاعق كبيرة سكر

خطوات اعداد عيش السرايا :

أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد عيش السرايا ، قم بطحن التوست وبعد ذلك نذوب السكر لحتى يتكرمل وبعد ذلك نضع عليه الماء ونحركهم مع بعض وبعد ذلك نضعه على التوست المطحون ونخلطهم مع بعض ونرصه في بايركس.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى ، في طنجرة نضع الحليب والسكر والنشا والفانيلا وماء الورد ونحركهم على البارد حتى يتجانسوا مع بعض وبعد ذلك نضع الطنجرة على الغاز ونستمر في التحريك حتى يغلي.

ثالثًا: وعندما يغلي كم دقيقة اضع علبة القشطة ونخلطهم مع بعض ونضعه فوق التوست وبس يبرد الخليط نضعه في الثلاجة لمدة ساعتين.

رابعًا: أخيرًا : بعد ما يبرد الخليط ونطلعه من الثلاجة مزينه بالفستق او اللوز حسب الرغبة وصحتين وعافية.

وبعد الانتهاء من حلوى عيش السرايا اللذيذة ، نواصل تقديم لحضراتكم حلويات رمضانية .

مكونات مهلبية كاسترد :

وهي على النحو التالي :

أولاً: لتر حليب

ثانيًا: 5 معالق مسحوق كاسترد

ثالثًا: 5معالق سكر

رابعًا: معلقتين حليب ناشف

خامسًا: كاس بلاستيك مي

خطوات اعداد مهلبية كاسترد :

أولاً: اضع كل مكونات قم اخلطهن جيدا وبعدها نضعها على نار ونستمر بتحريك حتى يجمد وبعدها نوزع الخليط بالكاسات.

ثانيًا: كما يمكن لحضراتكم ان تزين حسب كيفما تريدون .

صلي على محمد ، لكسب مزيد من الطاعات في رمضان ، ولقد زدنا لكم من حلويات رمضانية ، ويمكن لكم ان تزينوا الموائد بها أثناء الإفطار أو السحور .

مكونات قطايف عصافيري بالنوتيلا :

بكيت بيكنج باودر 1 ملعقة كبيرة حليب باودر 1 ملعقة صغيرة خميرة نوتيلا او قشطة للحشو فستق حلبي او لوز للتزيين 3 كوب ماء دافئ 1/2 كاسة سميد 2 كوب طحين 2 ملعقة كبيرة نشا 2 ملعقة كبيرة سكر 1/2 ملعقة كربونة بكيت فانيلا

خطوات اعداد قطايف عصافيري بالنوتيلا : :

في الخطوة الاولى اضع الماء والسكر في الخلاط ونخلط لحتى يذوب السكر، ثم اضع على الخليط الخميرة والكربونة والفانيلا والبيكنج والسميد والحليب.

وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، قم بنخل الطحين ونضع عليه النشا وبعد ذلك نضعه فوق الخليط السائل ونخلط شوية وبعدين نتركه يرتاح لمدة ربع ساعة.

ثالثًا: احمي المقلاة ممكن تيفال او جرانيت وبعد ذلك نضع الغاز على نار واطية ونبدأ بصب الخليط على المقلى لحتي يخلص الخليط.

رابعًا: وفي آخر خطوة ، بعد ما يستوي القطايف نضعه على قطعة قماش نظيفة ونغطيه وبس تبرد القطايف بنبدأ بالحشوة اللي بدكم اياها مثلا (نوتيلا،قشطة) وممكن التزيين بالفستق الحلبي او اللوز .

وفي نهاية هذه المقالة بعنوان طريقة عمل حلويات رمضانية نتمنى ان تكون نالت اعجابكم ، وندعوكم على مشاركتها مع اقربائكم وجيرانكم واصدقائكم ، لتعميم الفائدة .