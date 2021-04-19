نتنياهو يطالب بانتخابات مباشرة لمنصب رئيس الوزراء

طالب رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، بإجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الحكومة، بعد فشل المفاوضات الائتلافية مع زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت.

وأكد نتنياهو على رفضه القاطع لطلب زعيم حزب "يمينا" منحه منصب رئيس الحكومة، مضيفاً: "نحتاج إلى انتخابات مباشرة، ومن السخيف أن يكون بينيت رئيسا للوزراء".

ولفت إلى تأييده لاقتراح حزب "شاس" الصهيوني المتطرف لإجراء اقتراع خاص لاختيار رئيس الحكومة الجديدة بتصويت مباشر، بهدف تفادي سيناريو توجه "إسرائيل" إلى انتخابات خامسة خلال عاملين.

وأضاف نتنياهو:" إن الوقت الحالي هو لحظة الصدق بالنسبة لبينيت، واضعاً إياه بين خيارين اما الإعلان عن دعمه لطلب إجراء انتخابات مباشرة أو الإقرار بسعيه إلى تشكيل حكومة يسارية مع حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد وحزب العمل.