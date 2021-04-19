أسهل طريقة لعمل المندي بالدجاج في البيت

طريقة عمل المندي بالدجاج في المنزل ، وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم حول خطوات اعداد الوجبة الشهيرة واللذيذة ، حتي يتمكن كافة المواطنين من اعدادها بأريحية تامة ، إذ زادت عمليات البحث على مواقع الانترنت للتعرف على طريقة التحضير ، وهو ما سنتعرف عليه هنا ، وندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

وبعد قراءة هذه المقالة حول طريقة عمل المندي بالدجاج في المنزل ، ستكون قادرين على اعدادها في البيت وهي تشتهر بين الاطباق العربية ، كما نشير هنا إلى أن جميع مكونات الوجبة متواجدة في الاسواق والمحلات التجارية وهي رخيصة الثمن .

وعن مكونات ، إذ تحتوى وجبة المندي على دجاج وأزر المضاف عليها البهارات والتوابل وتتميز بطعمها اللذيذ ورائحته النفاذة والشهية، وتعد طريقة أعداد المندي بالدجاج سهلة جدًا.

وكالعادة، يحرص فلسطين اليوم إلى تقديم كافة خطوات الوجبات والمشروبات والحلويات ، كما هو الحال هنا مع طريقة عمل وجبة المندي بالدجاج .

مكونات وجبة المندي بالدجاج ( وتتبيلة الدجاج) :

‏دجاج 1 كلغ

‏هيل مطحون 1/4 ملعقة صغيرة

‏روب 3 ملاعق كبيرة

زعفران1/4 ملعقة صغيرة

‏فلفل اسود1/4 ملعقة صغيرة

‏ملح حسب الرغبة

‏برش ليمون 1 ملعقة صغيرة

‏مكعب مرق الدجاج 1

‏كركم مطحون1/2 ملعقة صغيرة

‏قرفة مطحونة1/4 ملعقة صغيرة

‏بهار مشكل1 ملعقة صغيرة

‏ماء كمية قليلة

حشو المندي بالدجاج :

وبعد الانتهاء من تحضير مكونات المندي بالدجاج، فعليك أن تحشو المندي بتلك الحاجات:

‏بصل 1 حبة صغيرة

ليمون 1/2 حبة

‏ثوم 2 فص

وبعد حشو المندي بالدجاج، فيجب إحضار تلك باقي أغراض لتحضير المندي، وهي :

‏ارز بسمتي3 أكواب

ورقة غار1

‏فلفل اسود4 حبات

‏قرنفل 3 حبات

‏كركم مطحون1/2 ملعقة صغيرة

‏قرن فلفل اخضر حار1

‏ليمون اسود مجفف مقطع إلى نصفين 1

‏طماطم مقطعة الى مكعبات1 حبة كبيرة

‏ثوم مهروس 3 فصوص

‏بصل مقطع مكعبات 1حبة كبيرة

‏معجون طماطم3 ملاعق كبيرة

‏هيل3 حبات

‏قرفة 1 عود

‏ تدخين المندي

وبعد الانتهاء من تلك الخطوات، فتأتي خطة تدخين المندي، وهي :

‏قطعة من الفحم المشتعل 1

زيت كمية قليلة

‏قشر نصف ليمونة 1

‏ طريقة تتبيلة الدجاج :

على الشخص أن ينظف الدجاجة جيدًا، ثم تجفيفها بورق المطبخ، ثم أخلط مكونات التتبيل، واضف عليها القليل من الماء والزيت، وفي الخطوة الأخيرة، يجب تتبيل الدجاجة جيدًا من الداخل و الخارج ونضعها جانبا.

حشو الدجاج :

وعند حشو الدجاج، فعليك أن تقطع حبات من البصل والليمون معاً إلى جانب رأس الثوم إلى نصفين، ثم نحشوها بالدجاج، وفي الخطوة التالية على المعد أن يربط أرجلها مع بعض للحفاظ على الحشو داخلها.

خطوات طريقة عمل المندي بالدجاج :

وفي الخطوة الأولى يوضع قدر على نار عالية نشوح البصل و الثوم، ثم نضيف صلصة الطماطم ومرق الدجاج، ونحرك المزيج، ونضيف باقي المكونات ما عدا الأرز.

وفي الخطوة الثانية، على المرء أن يشوح جميع المكونات على نار هادئة، ويقوم بتفريغ الكل في طبق عميق مناسب للفرن، ثم اضف الأرز المصفى والماء المغلي حتى يغطيه، وبعدها أضع شبك على طبق الفرن.

وفي الخطوة الثالثة وبعد وضع الشبك، وأضع الدجاجة المتبّلة على الشبك، حتى تنزل الخلاصة من الدجاج إلى الأرز وقت الشوي، وغطي القدر بورق الألمنيوم، مع مراعاة ترك الدجاجة من غير تغطيتها.

وفي الخطوة الرابعة، اضع الدجاجة في فرن مسخّن مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة ونصف تقريباً، وإذا تحمرت الدجاجة من الخارج في منتصف المدة المقررة تتمّ تغطيتها بورق الألمنيوم، وإكمال المدة حتى تنضج تماماً، ثم اضع القليل من الزيت على قشر الليمون و قطعة من الفحم وتوضع على الأرز مع مراعاة تغطية الدجاج، والأرز حتى يكتسب الكلّ النكهة المدخنة، وهو داخل الفرن مدة (5 -7) دقائق.

وفي آخر خطوة، نسكب الارز في طبق التقديم ونضع فوقه الدجاج و نقدمه ساخن و بهذا نكون قد جهزنا طبق المندي الشهي، وبهذه الخطوات قد تكون انتهيت من اعداد وجبة المندي بالدجاج.