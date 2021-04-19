قناة عبرية تزعم: اعتراف "إسرائيلي بحريني" متبادل بـجواز السفر الأخضر قريباً

زعمت قناة كان العبرية اليوم الاثنين، بقولها:" إن "إسرائيل" والبحرين في طريقهما للاعتراف بشكل رسمي بالجواز السفر الأخضر، الذي يعفي المطعمين أو المتعافين من فيروس كورونا، من العزل الصحي قبل زيارة البلد الآخر".

وأضافت القناة العبرية:" أنه تم بحث الموضوع في محادثات بين وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، مشيرةً إلى وجود تقدم في المباحثات بين الطرفين".

ويشار ان جواز السفر الأخضر هو بمثابة شهادة صحية تقر بخلو صاحبها من "كورونا" وتلقيه اللقاح المضاد، أو تعافيه منه تماما، وتتيح له حرية التنقل بين بعض الدول.

وكانت أعلنت البحرين امس الاحد، أنها ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى "إسرائيل" 3 مرات في الأسبوع، ابتداءً من 3 حزيران المقبل 2021.

جدير ذكره انه في أكتوبر أول الماضي، وقعت كيان الاحتلال الإسرائيلي والبحرين اتفاق طيران ينص على إتاحة الفرصة لأي من الدولتين بتسيير 14 رحلة اسبوعيا بين البحرين و"إسرائيل".