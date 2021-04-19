الوزارة ترد: هل يتم السماح بالاعتكاف وأداء صلاة العيد داخل المساجد

أكد المتحدث باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بغزة الدكتور عادل الهور، أن الوزارة ستصدر قراراً خلال الايام القادمة يخص موضوع اعتكاف العشر الأواخر من رمضان داخل المساجد.

وقال الهور خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ":" ان الوزارة تجري دراسة خاصة فيما يخص السماح بفتح المساجد للاعتكاف في العشر الاواخر من الشهر الكريم وعلى اساسها سيتم اصدار قرار واضح بذلك".

وأضاف:" ان الاجراءات المعمول بها داخل المساجد هي حسب الاجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الاوقاف والمتمثلة بمنع التجمعات التي تؤدي الي الاكتظاظ واداء الصلاة والعودة للبيوت وعدم المكوث داخل المسجد وكذلك التجمعات المركزية التي من ضمنها موضوع الاعتكاف".

فيما يخص أقامه صلاة العيد، أوضح الهور أن قرار السماح بالتجمعات أولا واخيراً التى من ضمنها الاعتكاف وصلاة العيد تكون بناء على توصيات من خلية الأزمة لكن الوزارة لديها توصياتها ورغم ذلك هي ملتزمة بالقرارات الصادرة من قبل الخلية.

يشار الي أن وزارة الاوقاف قررت فتح المساجد لأداء الصلاة خلال شهر رمضان وسط اجراءات وقائية مشدداً بخلاف العام الماضي الذي عكفت فيه على اغلاقها ضمن الاجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فايروس كورونا في القطاع من قبل الجهات الحكومية.