رسائل التهنئة في شهر رمضان 2021 ، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال اجمل واحلى الرسائل التي يمكن للناس ارسالها لبعضهم للتهنئة بشهر رمضان المبارك، لذا تابعوا هذا المقال حتى النهاية للتعرف على هذه الرسائل.

رسائل التهنئة في رمضان 2021

ويعد شهر رمضان من الشهور العظيمة لدى المسلمين ، حيث تكثر فليه العبادات للتقرب إلى الله والتكفير عن الخطايا والذنوب في غير رمضان، حيث سنضع لكم اجمل رسائل التهنئة التي تليق بهذا الشهر الفضي.

اجمل رسائل التهنئة في رمضان 2021

اليكم بعض الرسائل المحببة في شهر رمضان:

في رمضان سارع للخيرات وتجنب الحرام واخف أمر يمينك عن يسارك وامتنع عن الغيبة كي لا تفطر على لحم أخيك ميتا.

في رمضــــان جاهد نفسك قدر استـطاعتك واغسل قلبك قبل جسدك ولسانك قبل يديك وأفسد كل محاولاتهم لإفساد صيامك واحذر أن تكون من أولئك الذين لا ينالهم من صيامهم سوى العطش والجوع.

من لم يَدَع قول الزّور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه.

بارك الله لكم في شعبان وبلغكم شهر رمضان.. بعظيم غفرانه.. والعتق من نيرانه.. وسخر لكم الطيبين من خلقه.. وشرح صدوركم بذكره.

أمانينا تسبق تهانينا.. وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا.

مع قرب رمضان تحلو مناجاة الرحمن، تمنيت أن تكون الدنيا ملك يديك، فتذكرت أنها لا تساوي شيئاً فدعوت الله أن تكون الجنة مستقراً لقدميك، أنت وأهلك ووالديك وكل من يعز عليك.

كل عام وأنتم بخير من عسل النحل نسقيكم وأقول لكم كل الأعوام وأنتم من صوامة وقوامه.

أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال. عسى رمضانك مبارك، وكل لحظاتك تبارك، وجنة الخلد داري ودارك، والنبي جاري وجارك.

رسائل التهنئة في شهر رمضان رسائل التهنئة في شهر رمضان رسائل التهنئة في شهر رمضان رسائل التهنئة في شهر رمضان رسائل التهنئة في شهر رمضان رسائل التهنئة في شهر رمضان رسائل التهنئة في شهر رمضان رسائل التهنئة في شهر رمضان رسائل التهنئة في شهر رمضان رسائل التهنئة في شهر رمضان رسائل التهنئة في شهر رمضان رسائل التهنئة في شهر رمضان