الجيش المصري يعلن تدمير 5 أنفاق على الحدود مع غزة

أعلن الجيش المصري اليوم الاثنين، عن تدمير 5 أنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، فضلا عن توقيف 2750 مهاجرا غير نظامي من عدة جنسيات.

وقال الجيش المصري:" فقد تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي، من اكتشاف وتدمير 5 فتحات أنفاق (على الشريط الحدودي مع غزة)".

وأضاف: "تم إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ2750 شخصا من عدة جنسيات (لم يحددها) على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد خلال الفترة ذاتها".

جدير ذكره انه منذ أبريل/نيسان 2020، بدأت مصر في بناء منطقة عازلة على حدودها مع غزة ، لـمنع تسلل العناصر التي تصفها "بالإرهابية" وتهريب الأسلحة والذخائر، كما تمثل مصر بحكم موقعها على البحر المتوسط قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير النظامية إلى عدد من الدول الأوروبية، وخاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا.