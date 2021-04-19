استمرار عزل الأسير المضرب عماد سواركة وسط ظروف قاسية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، بأن الأسير عماد سواركة المضرب عن الطعام منذ 34 يوما ضد اعتقاله الإداري، لا زال يقبع في عزل سجن عسقلان في ظروف قاسية.

وأشارت الهيئة أن الأسير سواركة يعاني من إرهاق وهزل عام بالجسم، وآلام بالبطن والرأس والمعدة، وصعوبة في شرب الماء، مشيرة إلى أن فقد أكثر من 12 كيلوغراما من وزنه.

ولفتت أن الزنزانة التي يحتجز بها الأسير سواركة سيئة وتفتقر للتهوية والنظافة، ومساحتها ضيقة للغاية وتنتشر داخلها الحشرات، ورائحتها كريهة.

يشار انه ويواصل 4 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم 3 أسرى رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم عماد سواركة، وسائد أبو عبيد المضرب منذ 16 يوما والأسير مصعب الهور المضرب منذ 9 أيام، والأسير مهند العزة المضرب منذ 9 أيام.