استمرار عزل الأسير ربيع أبو نواس منذ اكثر من عام

تستمر إدارة سجون الاحتلال ، في عزل الأسير ربيع فرح أبو نواس (32 عامًا) من بلدة سنجل في رام الله، منذ أكثر من عام وشهرين.

بدوره قال نادي الأسير اليوم الاثنين:"أن الأسير أبو نواس أحد الأسرى الذين واجهوا عملية القمع الكبيرة التي تعرض لها الأسرى في سجن "عوفر" في شهر شباط عام 2020، وخلالها اعتدت عليه قوات القمع وأُصيب بجروح، ونُقل لاحقًا إلى العزل الإنفراديّ حتى اليوم.

وأشار النادي أن الأسير أبو نواس يواجه ظروفًا قاسية في زنازين العزل الإنفراديّ في سجن "عسقلان"، وهو آخر محطة نُقل إليها بعد سلسلة عمليات نقل متواصلة جرت بحقّه من عزل سجن "ريمون" إلى عزل "أوهليكدار"، و عزل "أيلون الرملة"، إلى أن نُقل إلى زنازين "عسقلان" وما يزال يقبع فيها.

ولفت أن زوجة الاسير ابو نواس تمكّنت من زيارته مرة واحدة بعد نقله إلى العزل، وفي حينه لم تسمح لها إدارة السجون بإدخال ملابس له أو أي من احتياجاته، كما أن عائلته على مدار هذه المدة لا تعرف شيء عن وضع ابنها، لاسيما بعد انتشار وباء كورونا.

جدير ذكره أن الأسير أبو نواس متزوج وأب لثلاث طفلات، معتقل منذ شهر أكتوبر عام 2019، عندما نُقل للعزل كان موقوفًا، وكان من المفترض أن يصدر بحقّه حُكم لعدة شهور.

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