عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر مخابرات الاحتلال، اليوم الإثنين 19/4/2021، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر مجموعات أدُوا خلالها طقوساً تلموديةً بحراسةٍ مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، أن 67 مستوطناً و19 عنصراً من قوات الاحتلال اقتحموا باحات المسجد الاقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي أمّنت الاقتحامات، منذ لحظة دخول المجموعات الاستيطانية من باب المغاربة حتى مغادرتها من باب السلسلة.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.

وتتصاعد خلال موسم الأعياد اليهودية، انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة بشكل خاص وباقي أنحاء الضفة الغربية.

وتتنافس ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم في الحشد لاقتحامات جماعية ضخمة للمسجد الأقصى عبر مواقعها الإلكترونية والمنصات الاجتماعية.

ويقود عمليات الاقتحامات المركزة للأقصى وزراء في حكومة الاحتلال وحاخامات كالمتطرف "يهودا غليك"، الذين يقدمون شروحات توراتية عن الهيكل المزعوم بصوت مرتفع.

ودعت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه مع حلول شهر رمضان، والحفاظ على حرمته وآدابه ونظافته، ومراعاة استخدام وسائل الوقاية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا.