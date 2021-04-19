نداء عاجل من صحة غزة للمواطنين في القطاع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:02 م
19 ابريل 2021
مجمع الشفاء الطبي
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أطلقت  وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 19/4/2021، نداءً عاجلاً للمواطنين بتقليل الحركة وعدم التعرض لأشعة الشمس او ممارسة الرياضية البدنية خلال ساعات النهار، جراء الارتفاع الكبير على درجات الحرارة .

وقالت الصحة :" انه بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لهذا اليوم وتأثيراتها المباشرة على صحة المواطنين، بالإضافة إلى ما ينتج عنها من فقدان لسوائل الجسم والاجهاد خلال فترة الصيام.

ويشار الى ان درجات الحرارة تسجل ارتفاعاً كبيراً اليوم، حيث حذرت دائرة الارصاد الجوية من الارتفاع الكبير وأكدت ان الحرارة قد تصل في عدد من المناطق لـ40 درجة مئوية .

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