بالفيديو اشتية : سنناقش عودة طلبة المدارس من السابع وحتى الحادي عشر وعودة القطاع السياحي

قال محمد اشتية رئيس وزراء حكومة رام الله يناقش مجلس الوزراء اليوم الاثنين 19/4/2021 ان جلسة الحكومة ستناقش عودة طلبة المدارس من الصف السابع وحتى الحادي عشر، وعودة القطاع السياحي للعمل، ومساعدة البدو شرقي القدس، وتخصيص أراضي لهم اضافة الى مجموعة قوانين وأنظمة

وبين اشتية في افتتاح الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء، انه سلطة النقد سُتعلن عن توسيع وتطوير صندوق استدامة الهادف لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية، ليكون صندوقا ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من الاستفادة منه.

كلمة رئيس الوزراء في افتتاح الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء - يناقش مجلس الوزراء اليوم عودة طلبة المدارس من الصف السابع وحتى الحادي عشر، وعودة القطاع السياحي للعمل، ومساعدة البدو شرقي القدس، وتخصيص أراضي لهم اضافة الى مجموعة قوانين وأنظمة - نعلن مع سلطة النقد عن توسيع وتطوير صندوق استدامة الهادف لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية، ليكون صندوقا ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من الاستفادة منه - ندين اعتقال سلطات الاحتلال مرشحين للانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ومنع عقد مؤتمر صحفي للكتل المشاركة بالانتخابات. حيث نواصل جهودنا مع شركائنا الدوليين لإزالة العقبات الإسرائيلية والعمل على تسهيل إجرائها في المدينة المقدسة -نطالب الإدارة الأمريكية الجديدة بسرعة التدخل الجاد والفاعل للجم التوسع الاستعماري الذي يتضمن مخططات لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية وجميهعا مناقضة لقرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان Posted by ‎Dr. Mohammad Shtayyeh الدكتور محمد اشتية‎ on Monday, April 19, 2021

أدان أشتية اعتقال سلطات الاحتلال مرشحين للانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ومنع عقد مؤتمر صحفي للكتل المشاركة بالانتخابات. حيث نواصل جهودنا مع شركائنا الدوليين لإزالة العقبات الإسرائيلية والعمل على تسهيل إجرائها في المدينة المقدسة