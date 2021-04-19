عماد فراجين يثير غضباً واسعاً في الأردن ومطالبات بوقف برنامجه

برز اسم الفنان عماد فراجين على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الأردنية، بعد مطالبات بوقف برنامجه "وطن ع وتر"، بعد أن أثار غضباً واسعاً في حلقاته.

ودشن المغردون هاشتاغ "ايقاف عماد فراجين" الذي سرعان ما تحول إلى تصدر الرقم 1 على "تويتر" الأردن بعد عرض الحلقة السادسة من برنامجه.

وعرضت قناة رؤيا الأردنية، برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 6 السادسة حيث تناولت فكرة جديدة مختلفة عن الحلقات السابقة تناولت حياة البدو، بعنوان شداد وهو اسم عماد فراجين الذي يتقمص دور البدوي الذي يتولى رئاسة قبيلته بعد وفاة عمه شديد ويأتي أحد أفراد قبيلته محمد الطيطي ليخبره بالمستجدات التي حدثت.

يفتتح #عماد_فراجين موسمه هذا العام بمشهد مقزز في الحمام، يتبعه مشهد آخر وهو يعاكس فتاة في نهار رمضان، يليه مشهد له وهو يضرب شيخاً كبيراً على وجهه، في إصرار عجيب على الغرق في الإسفاف وإنحطاط القيم!

وكأنه لا يكفي تكراره لنفس القصة والسيناريو منذ سنوات، وكمية الصراخ الهائلة كل حلقة — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) April 15, 2021

وسأل أحد المغردين كيف "ضيف وبيده سيف يا عيب العيب بس إذا أكرمت الكريم ملكته و إذا أكرمت اللئيم تمرد ".

وإعتبر بعض المغردين على "تويتر" أن عماد فراجين "لا يملك حسًا كوميديا ومن الأفضل التوقف عن تقديم هذا النمط ضمن برامجه؟".

يا ريت لو السيد عماد يتعلم من مدرسة ياسر العظمة الفرق بين الكوميديا والتهريج 😏

عشان استخدام عبارات هابطه وايحاءات اهبط والمساس بمكونات وصفات مجتمعيه بعمره ما كانت كوميديا ولا مبرر لعكس الواقع الي انا اصلا ما بشوفه بعكس اي واقع .#ايقاف_عماد_فراجين https://t.co/RbVZAkzQiZ — Cim ✌💙 (@Shimo591) April 18, 2021

ومنذ أن انتهت أولى حلقات مسلسله الكوميدي وطن ع وتر مطلع شهر رمضان، يواجه فراجين هجوما وانتقادات زادت حدتها مع بث المزيد من الحلقات، حتى وصل اليوم إلى قمة الترند على تويتر الأردن

فتحت عنوان #إيقاف_عماد_فراجين، عبر الأردنيون عن غضبهم واستيائهم من محتوى المسلسل الذي تبثه فضائية رؤيا، ويصفون المشاهدون بـ البذيء والسطحي ، والذي لا يتناسب مع قيم وعادات الأسرة الأردنية والمجتمع، مطالبين بإيقاف الفنان ومسلسله

وكانت رؤيا نشرت عبر صفحتها في فيسبوك سؤالا: عماد فراجين بسألكم كيف كانت حلقة مبارح .. شغل نظيف؟ ، فكانت الردود صادمة في انتقاده ومسلسه

وعماد فراجين المولود في مخيم العروب للاجئين شمالي مدينة الخليل، هو ممثل كوميدي فلسطيني قام بعدة أدوار في مسلسلات ومسرحيات فلسطينية قدم فيها القضية الفلسطينية بشكل كوميدي ساخر، وكان درس التمثيل في رام الله، وبعدها التحق بالجامعة، ودرس فترة في روسيا القانون الدولي ليتم إعطائه منحة ولكن لم يأخذ منحة وبعدها درس في بريطانيا وتتلمذ على يد مخرج بريطاني شاهده أثناء عرض مسرحي وتكفل بتوفير مصاريف دراسته من خلال أصدقائه وبعض الفنانين

فقد كان فراجين يبحث عن كيفية صقل موهبته الفنية وقرر أن يتوجه إلى أحد الأصدقاء وهو مخرج بريطاني يدعى روفس نورس الذي كان على اطلاع بموهبته، حيث قدم له هذا الصديق المساعدة للسفر إلى الخارج من أجل دراسة الفن والمسرح هناك، وقد حصل فراجين على درجة الدبلوم العالي ولكنه تعرض للعديد من المعاناة والمشاكل خلال فترة دراسته، حيث كان بحاجه للعمل من أجل تغطية مصاريف الإقامة علما بأنه قد وصل إلى هناك بواسطة بطاقة زيارة.

بعد ذلك، توالت أعماله الفنية المسرحية فمن مسرحية الجدار إلى مسرحية قصص تحت الاحتلال إلى مسرحية هنري الخامس لشكسبير ومسرحية الأرامل التي اداها باللغة الانجليزية على مسرح ليفربول في بريطانيا إلى مسرحية زنزانة 76 إلى مسرحية سندريلا إلى مسرحية عرس الدم التي اعدت من قبل الكاتب جورج ابراهيم مدير مسرح القصبة واخرجها المغربي نجيب غلال.

وحصل عماد فراجين على جائزة الإبداع لأحسن ممثل مساعد عن دوره في مسلسل وطن عَ وتر من مهرجان القاهرة 2010، وتم ترشيحه كأفضل ممثل مسرحي بمهرجان القاهرة الدولي عام 2004، وكان بعد الدراسة حصل على جائزة السير فيليب في بريطانيا لأنه كان من أفضل 5 طلاب مميزين بالدراسة.